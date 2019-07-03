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القبض على مقاول ونجله وعاملين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:56 م
القبض على مقاول ونجله وعاملين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على  مقاول ونجله وعاملين، أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، ونجلة وعاملين حـال قيامهم بأعمال حفر داخل عقار  محل سكن المتهم  الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على (حفره قطرها  1 متر بعمق  4 متر - أدوات تنقيب عبارة عن "دلو ، منشار كهربائى ، بكرة حديدية ، حبل") ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 

 


التنقيب عن الاثار

مباحث الخليفة

النيابة العامة

منزل فى الخليفة

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