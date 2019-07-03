القبض على مدير شركة لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير يعمل بإحدى شركات الاستثمار والتنمية السياحية بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية.

كشفت الرقابة الإدارية فى بيان لها عن القبض على مدير يعمل بإحدى شركات الاستثمار والتنمية السياحية بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية، وحصوله على مبالغ مالية، مقابل تدخله المزعوم لدى المسئولين لإنهاء إجراءات وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانًا بمدينة الغردقة.

وعلى الفور تم عرض المتهم على النيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.