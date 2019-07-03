القبض على عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى مباحث قسم شرطة زفتىن بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم خلال حملة أمنية، بنطاق القسم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية ، بتمكن الرائد أحمد رمزى، رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، ومعاونه النقيب عبد الحكيم درويش، من ضبط كلا من " م م ف " وشهرته ميدو، 29 سنة ،من ذوى المعلومات الجنائية، وسبق اتهامة فى عدد 5 قضايان وبحوزتة 50 لفافة هيروين ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ، سلاح نارى " طبنجه "، " ابراهيم ر ا ال " وشهرته سمعة عاطل ومقيم كوبرى العشره من ذوى المعلومات الجنائية وبحوزته 10 قطع حشيش ، هاتف محمول ، مبلغ مالى.

تم نقل المتهمين لديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق .