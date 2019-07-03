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القبض على عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى الغربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:55 م
القبض على عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى الغربية حبس-أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى مباحث قسم شرطة زفتىن بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم خلال حملة أمنية، بنطاق القسم .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية ، بتمكن الرائد أحمد رمزى، رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، ومعاونه النقيب عبد الحكيم درويش، من ضبط كلا من " م م ف " وشهرته ميدو، 29 سنة ،من ذوى المعلومات الجنائية، وسبق اتهامة فى عدد 5 قضايان وبحوزتة 50 لفافة هيروين ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ، سلاح نارى " طبنجه "، " ابراهيم ر ا ال " وشهرته سمعة عاطل ومقيم كوبرى العشره من ذوى المعلومات الجنائية وبحوزته 10 قطع حشيش ، هاتف محمول ، مبلغ مالى.
 
تم نقل المتهمين لديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق .
 
 

مباحث الغربية

قسم شرطة زفتي

مواد مخدرة

سلاح ناري

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