القاهرة تستعد لافتتاح مشروعات جديدة احتفالا بمرر 1050 سنة على إنشاء العاصمة

كتب سيد الخلفاوى

تحتفل محافظة القاهرة خلال أيام بعيدها القومى، الذى يوافق ذكرى مرور 1050 عام على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 ميلادية بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.



من جانبه أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين تضم افتتاح مدارس ستدخل الخدمة للمرة الأولى هذا العام وكذلك افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.



وأضاف محافظ القاهرة أن الاحتفال سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة بالاضافة الى إقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة، التى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة.