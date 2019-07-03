العثور على جثة سيدة وجنينها طافية فى مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق فى واقعة العثور على جثة سيدة وجنينها طافية على سطح المياه فى ترعة الإسماعيليه.

والبداية بتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة حامل مقتولة وطافية على سطح مياه ترعة الإسماعيلية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها كانت حامل ونظرا لتحلل جثتها فخرج جنينها من بطنها تم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.