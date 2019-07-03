الطيران المدنى الكويتى: حل أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

الكويت (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتي، تسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتى بلغت 3 الاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصرى فى هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول فى الإدارة العامة الطيران المدنى الكويتى – فى تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية – إن الإدارة نجحت وحدها فى حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفى الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصرى، الذى قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة؛ حيث تم استرجاع قيمة حجوزات بعضهم، ومنهم من تلقى تذاكر جديدة، فى حين قام موقع الحجوزات (دبكى) بحل 400 شكوى أخرى حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، تلقت ما يقرب من 900 شكوى من المتضررين من إلغاء الحجوزات؛ حيث تم حل غالبيتها، بينما الباقى فى طريق التسوية، لاسيما أن الحلول المتوافرة، والتى تم الاتفاق عليها مع (دبكى) لتقديمها للعملاء، تتمثل فى استرجاع قيمة حجوزاتهم أو تعويضهم بحجوزات جديدة.

وأوضح أن موقع (دبكى) الذى تم من خلاله عمليات الحجز الملغاة، خالف تعليمات الطيران المدنى الكويتى، الخاصة بعدم تحويل الحجوزات من مكتب إلى آخر، إضافة إلى عدم جواز خصم سعر التذكرة، بأقل من السعر المعلن على موقع شركات الطيران، وهو ما أدى الى توقيع عقوبة مالية على الموقع.

وحذرالمصدر من التعامل مع المواقع غير المعتمدة من الطيران المدنى الكويتي، مجددا تحذيره لوكلاء السفر، ومواقع الحجوزات الإلكترونية، خاصة المعتمدة، والتى يبلغ عددها 510 مكاتب، بينها ما يقارب 200 موقع "أونلاين"، من التلاعب فى أسعار بطاقات السفر بأقل من سعرها فى شركات الطيران لإغراء المسافرين، وأنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على المكاتب والمواقع التى تكرر نفس الأخطاء.

وأشاد مسؤول الطيران المدنى الكويتى، بتفاعل الجهات الرقابية المصرية مع الأزمة، لاسيما جهاز حماية المستهلك، والتى ساهمت بقدر كبير فى العمل على تسوية الأزمة .