الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 47 درجة

كتب: محمد جمال

يسود طقس حار على معظم أنحاء دول الخليج ، وشديد الحرارة على الكويت حيث بلغت درجات الحرارة بها إلى 47 درجة.

وإليكم التفاصيل..

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية و الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على منطقتى مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة، وتبلغ العظمى 44 درجة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم، سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون حسن بوجه عام خلال الليل، ودرجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

البحرين

الإمارات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى دولة الإمارات أن الطقس فى البلاد سيكون حار على معظم الأنحاء والعظمى 39 درجة

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى دولة الكويت أن الطقس فى البلاد سيكون شديد الحرارة والعظمى 47 درجة.