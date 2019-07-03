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الشرطة اليابانية تحيل أوراق 5 أشخاص للنيابة خططوا للانضمام إلى "داعش"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:33 م
الشرطة اليابانية تحيل أوراق 5 أشخاص للنيابة خططوا للانضمام إلى "داعش" تنظيم داعش - أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أحالت الشرطة اليابانية إلى الادعاء العام، أوراق خمسة أشخاص خططوا للسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تضم طالبًا سابقًا بجامعة هوكايدو فى الثلاثينيات من العمر وأستاذًا سابقًا بجامعة دوشيشا فى الخمسينيات من العمر، و3 أشخاص آخرين.

وقال المسؤولون فى شرطة العاصمة طوكيو إن الخمسة وضعوا خطتهم فى شهر أغسطس عام 2014، وأن اثنين منهم تواصلا مع الجماعة المسلحة والتمسا الدعم المالى واشتريا تذاكر طيران؛ بنية الانضمام إلى التنظيم الإرهابى كـ(مقاتلين).

ويُشتبه فى أن الأشخاص الخمسة كانوا يستعدون أو يخططون للانخراط فى عمليات قتالية، فى انتهاك لقانون العقوبات اليابانى، وهم أول من تُوجه إليهم مثل هذه التهمة.

 


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تنظيم داعش

الارهاب

اليابان

الشرطة اليابانية

طوكيو

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