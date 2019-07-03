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السيطرة على حريق مخزن كرتون فى القناطر الخيرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:29 م
السيطرة على حريق مخزن كرتون فى القناطر الخيرية سيارة إطفاء - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى مخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية.

 

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن الحريق بمخزن كرتون ببلدة شلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية على مساحة 300 متر تم الدفع بـ3 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


حريق مخزن كرتون

الحماية المدنية

امن القليوبية

القليوبية

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