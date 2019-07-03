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الرى: نجاح الإجراءت التنسيقية مع الزراعة لحصر مخالفات الأرز.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:40 م
الرى: نجاح الإجراءت التنسيقية مع الزراعة لحصر مخالفات الأرز.. اعرف التفاصيل حملة إزالة مخالفات الأرز
كتبت أسماء نصار

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كشفت وزارة الموارد المائية والرى، أن نتائج حصر مخالفات الأرز لهذا العام أكثر فاعلية عن السنوات الماضية مما يؤكد نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم استعراض تحديث خرائط زمامات فى الإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية لمتابعة الموقف حتى الآن.

وكلفت الوزارة رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، و توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى مهدها

وقال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، إنه يتم إزالة مخالفات الأرز أولاً بأول، والقضاء عليها فى مهدها حتى لا تحدث أزمة مياه خلال موسم الزراعة الصيفية، مشيرا إلى أنه تم وضع ضوابط لزراعة هذا المحصول الاستراتيجى للحفاظ على الموارد المائية للبلاد.

وأوضح السعدى أنه تم تحديد زراعته فى 724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية – الإسكندرية"، لأن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه و مصر مواردها المائية محدودة و تحديد هذه المساحة يساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات، و وصول مياه الرى لكافة الزمامات وتجنب شكاوى نقص المياه.

 


وزارة الرى

الارز

مخالفات الارز

زراعات الارز

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