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الحوثيون يقصفون منازل المدنيين فى "التحيتا" جنوب الحديدة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:03 ص
الحوثيون يقصفون منازل المدنيين فى "التحيتا" جنوب الحديدة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

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قصفت ميليشيات الحوثى الإرهابية اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية والأسواق فى مديرية (التحيتا)، جنوب محافظة الحديدة غربى اليمن، بالمدفعية الثقيلة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصادر يمنية محلية القول إن "الميليشيات الحوثية شنت قصفا عشوائيا على عدد من المنازل والمساجد والمزارع فى مدينة التحيتا، كما أطلقت قذيفة هاون على أحد المنازل؛ مما تسبب فى إلحاق خسائر بالعديد من المنازل المجاورة".

وكانت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد استهدفت - أمس - تجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى فى محافظة الضالع.

 


الحوثيون

اليمن

الحديده

الحرب فى اليمن

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