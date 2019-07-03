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التعليم: 117 ألف طالب بالثانوية أدوا امتحان الجبر والهندسة الفراغية دون مشكلات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:55 م
التعليم: 117 ألف طالب بالثانوية أدوا امتحان الجبر والهندسة الفراغية دون مشكلات امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالي عدد 117071 طالب/طالبة.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

كما أدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد 368 طالب/طالب.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الجبر للثانوية العامة

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