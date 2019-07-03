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التحفظ على 16 ألف قطعة حشو أسنان ضبطت بحوزة صاحب شركة فى السيدة زينب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:28 م
التحفظ على 16 ألف قطعة حشو أسنان ضبطت بحوزة صاحب شركة فى السيدة زينب مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة السيدة زينب، بالتحفظ على 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر، داخل شركة مملوكة لصاحب شركة مستلزمات طبية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 ألف "قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان"، غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى، من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


شركة مستلزمات

مواد مجهولة المصدر

مباحث التموين

مديريه امن القاهرة

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