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التحفظ على أسلحة ضبطت بحوزة شقيقين فى الجيزة وعرضها على المعمل الجنائى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:28 م
التحفظ على أسلحة ضبطت بحوزة شقيقين فى الجيزة وعرضها على المعمل الجنائى مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة شقيقين استخدموها فى مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بسبب خلافات بينهم، وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

 

ووجهت النيابة العامة المتهمين تهم والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية.

 

فانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونيه الرائد هشام فتحى والنقيب يوسف طارق إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة.

 

وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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قتل

مشاجرة

قسم الجيزة

مشاجرة بالاسلحة

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