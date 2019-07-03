البيت الأبيض: ترامب يلقى كلمة فى احتفال عسكرى فى ذكرى استقلال أمريكا

رويترز

قال مسؤولون فى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيتجنب القضايا السياسية ويتناول القضايا الوطنية فى كلمة مهمة يلقيها فى الرابع من يوليو أمام نصب لنكولن التذكارى فى واشنطن وسط تساؤلات من الديمقراطيين عن تكلفة الاحتفال وطابعه.

وشوهدت دبابات أمريكية فى قطار شحن فى واشنطن صباح اليوم الثلاثاء فى إشارة إلى القوة العسكرية التى ستعرض ضمن احتفال الرابع من يوليو الذى سيختلف كثيرا هذا العام عن الاحتفالات السابقة.

ولعقود نظم الرؤساء الأمريكيون السابقون احتفالات سنوية عادية فى ذكرى إعلان الاستقلال الذى تم عام 1776 وهى الاحتفالات التى تجذب فى العادة مئات الآلاف من الأشخاص إلى حديقة ناشونال مول لحضور عروض موسيقية وألعاب نارية.

ويعتزم ترامب هذا العام إلقاء كلمة فى احتفال عسكرى شعاره "تحية لأمريكا" تشارك فيه فرق موسيقية عسكرية وتقام خلاله عروض عسكرية تشارك فيها طائرات سلاح البحرية بلو أنجلز وطائرة الرئاسة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الاحتفال قد يشهد أيضا مشاركة الدبابات القتالية إم1 أبرامز وقاذفة قنابل من طراز بي-2 وطائرات من طرز إف-35 وإف-22 وطائرة سلاح البحرية رقم واحد الهليكوبتر التى يستخدمها الرئيس.

وستتوقف حركة الطيران فى مطار رونالد ريجان الوطنى القريب خلال العرض الجوى والألعاب النارية، وتساءل الديمقراطيون فى الكونجرس عما إذا كان ترامب سيحول احتفالا وطنيا غير حزبى إلى حفل انتخابى على حساب دافعى الضرائب.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلى استنكر ذلك ووصفه بأنه "سخيف تماما".