سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: ترامب يلقى كلمة فى احتفال عسكرى فى ذكرى استقلال أمريكا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:07 ص
البيت الأبيض: ترامب يلقى كلمة فى احتفال عسكرى فى ذكرى استقلال أمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون فى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيتجنب القضايا السياسية ويتناول القضايا الوطنية فى كلمة مهمة يلقيها فى الرابع من يوليو أمام نصب لنكولن التذكارى فى واشنطن وسط تساؤلات من الديمقراطيين عن تكلفة الاحتفال وطابعه.

 

وشوهدت دبابات أمريكية فى قطار شحن فى واشنطن صباح اليوم الثلاثاء فى إشارة إلى القوة العسكرية التى ستعرض ضمن احتفال الرابع من يوليو الذى سيختلف كثيرا هذا العام عن الاحتفالات السابقة.

 

ولعقود نظم الرؤساء الأمريكيون السابقون احتفالات سنوية عادية فى ذكرى إعلان الاستقلال الذى تم عام 1776 وهى الاحتفالات التى تجذب فى العادة مئات الآلاف من الأشخاص إلى حديقة ناشونال مول لحضور عروض موسيقية وألعاب نارية.

 

ويعتزم ترامب هذا العام إلقاء كلمة فى احتفال عسكرى شعاره "تحية لأمريكا" تشارك فيه فرق موسيقية عسكرية وتقام خلاله عروض عسكرية تشارك فيها طائرات سلاح البحرية بلو أنجلز وطائرة الرئاسة.

 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الاحتفال قد يشهد أيضا مشاركة الدبابات القتالية إم1 أبرامز وقاذفة قنابل من طراز بي-2 وطائرات من طرز إف-35 وإف-22 وطائرة سلاح البحرية رقم واحد الهليكوبتر التى يستخدمها الرئيس.

 

وستتوقف حركة الطيران فى مطار رونالد ريجان الوطنى القريب خلال العرض الجوى والألعاب النارية، وتساءل الديمقراطيون فى الكونجرس عما إذا كان ترامب سيحول احتفالا وطنيا غير حزبى إلى حفل انتخابى على حساب دافعى الضرائب.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلى استنكر ذلك ووصفه بأنه "سخيف تماما".


ترامب

أمريكا

البيت الأبيض

الاستقلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم الديمقراطيين بـ"الشيوخ": لقاء ترامب وكيم أسوأ أيام سياسة أمريكا الخارجية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:42 م

بسبب إيفانكا.. انتقادات لـ"محسوبية" ترامب وقلق على المصداقية الأمريكية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:06 م

بعد الهدنة مع الصين.. ترامب يدق أبواق حرب تجارية جديدة مع أوروبا .. الرئيس الأمريكى يهدد بفرض تعريفات جديدة على منتجات أوروبية بـ4 مليارات دولار .. الجبن والخمر والزيتون مهددون.. والسبب خلاف حول دعم الطائرات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:30 م

نتنياهو: ترامب كان على علم بمهمة إسرائيلية لجلب وثائق نووية إيرانية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:48 م

طرد رسام كندى من وظيفته بسبب كاريكاتير يهاجم دونالد ترامب بشأن المهاجرين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى

المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى

على طريقة تايلور سويفت.. 6 فستاتين ملونة اختارى منها اللى يناسب الساحل

على طريقة تايلور سويفت.. 6 فستاتين ملونة اختارى منها اللى يناسب الساحل

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة