البنتاجون تعرب عن انزعاجها من تجارب بكين الصاروخية فى بحر الصين الجنوبى

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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن انزعاجها من إجراء الصين لتجارب صاروخية مؤخرا فى بحر الصين الجنوبى .. مشيرة إلى أنها تتناقض مع تعهدات بكين بأنها لن تضفى الصبغة العسكرية على ذلك الممر المائى المتنازع على حقوقه بين عدة دول فى المنطقة.

ويعتبر بحر الصين الجنوبى واحدا من عدد من بؤر التوتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب ملفات أخرى من بينها الحرب التجارية بين البلدين والعقوبات الأمريكية على بكين وتايوان.



وكانت الصين والولايات المتحدة قد دأبتا على تبادل الانتقادات اللاذعة فى الماضى حول ما تقول واشنطن بأنه إضفاء الصين الصبغة العسكرية على بحر الصين الجنوبى من خلال بناء منشآت عسكرية وجزر صناعية وشعب مرجانية صناعية فيه.



وأكد ديف إيستبورن المتحدث باسم "البنتاجون" أن الوزارة على دراية بالتجارب الصينية من خلال المنشآت الصناعية التى قامت بإنشائها فى بحر الصين الجنوبى بالقرب من جزر "سبراتلي".



وقال المتحدث "لن أتحدث بالنيابة عن جميع الدول ذات السيادة فى المنطقة، لكننى على ثقة فى أن تلك الدول متفقة على أن سلوك الصين يتعارض مع ما مزاعمها بأنها تريد إحلال السلام فى المنطقة، لكن هذا يعد من أفعال استخدام القوة القسرية التى تستهدف بكين بها إخافة سائر الدول المطالبة بحقوق فى بحر الصين الجنوبي".



ويذكر أن كلا من بروناى وماليزيا والفلبين وتايوان وفييتنام تتنازع الحقوق مع بكين فى بحر الصين الجنوبى الذى يبلغ حجم التجارة البحرية التى تمر عبره 5 تريليون دولار سنويا .