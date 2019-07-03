"البحوث الزراعية": استنباط 3 أصناف جديد للقطن توفر 20% من مياه الرى

كتب عز النوبى

كشف تقرير مركز البحوث الزراعية، استنباط عدد من اصناف القطن الجديدة المتميزة فى صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الرى، مؤكدا "أن الأصناف الجديدة توفر ما لا يقل عن 20% من كمية مياه الرى وفترة بقاء المحصول فى الأرض من 150 - 160 يوما من الزراعة، وبالتالى يمكن زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن دون تأخير.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال عرضة التقرير السنوى على وزارة الزراعة، إن هذه الأصناف هى (جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96) وقد تم التوسع في زراعتها هذا الموسم 2019 فى عدد من المحافظات الجديدة في زراعة القطن، موضحا : أنه تم أيضا استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة في صفات المحصول والجودة والتى تناسب الجنى الآلى والزراعة الآلية مبكرة فى النضـج توفر مياه الرى مثـل الهجيـن المبشر.

وأضاف التقرير، أنه جارى تقيم عدد من الأصناف استعداداً لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلى، مؤكدا أنه تم زراعة مساحة 230 ألف فدان قطن بتقاوى منتقاة هذا الموسم 2019 ، موضحا أن معهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى نجح فى زراعة الاكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف حسب القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثارات الأصناف حيث بلغت المساحة المنزرعة من الاكثارات 54000 فدان.