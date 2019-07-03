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الأونروا تثمن دعم السعودية وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:26 م
الأونروا تثمن دعم السعودية وتبرعها للاجئين الفلسطينيين الأونروا
كتب محمد تهامى زكى

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ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان دعم المملكة العربية السعودية، وتبرعها المالى الإضافى للاجئين الفلسطينيين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الأونروا فى بيان اليوم، أن المملكة العربية السعودية تبرعت لها بمبلغ مليونى دولار إضافية وذلك دعما للاجئى فلسطين فى أقاليم عمليات الوكالة الخمسة فى لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الأونروا إلى أن تبرع المملكة الإضافى سيخصص لخدمات الوكالة الرئيسة التى تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية .

ونقل بيان الأونروا شكر المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول المملكة العربية السعودية وشعبها على هذا الدعم الإضافى المقدم للأونروا فى هذا الوقت، مؤكدًا أن شراكة المملكة طويلة الأجل مع الأونروا لدعم لاجئى فلسطين تعد أمراً بمقدور الأونروا الاعتماد عليه.

ورأت الوكالة الأممية فى بيانها أن تبرع المملكة الداعم للاجئين الفلسطينيين جاء فى وقت حرج بالنسبة للأونروا، بسبب التحديات المالية الكبيرة فى سبيل تلبية كافة متطلباتها المالية حتى نهاية هذا العام، مضيفة أن الأونروا تحتاج خلال العام 2019 إلى ما مجموعه 1,2 مليار دولار من أجل كافة عملياتها فى المنطقة، والتى تتضمن التنمية البشرية وتقديم خدمات المعونة الإنسانية.

وأكد بيان الأونروا أن المملكة العربية السعودية دأبت على أن تكون شريكًا مخلصًا للأونروا، وفى عام 2018 أصبحت ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 160 مليون دولار، معربة عن امتنانها للدعم المستدام الذى تقدمه المملكة.

 


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فلسطين

المملكة العربية السعودية

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