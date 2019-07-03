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الأوقاف: اتفقنا مع نقابة الصحفيين على إطلاق دورة تدريبية فى تجديد الخطاب الدينى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:21 م
الأوقاف: اتفقنا مع نقابة الصحفيين على إطلاق دورة تدريبية فى تجديد الخطاب الدينى نقابة الصحفيين
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، الاتفاق مع نقيب الصحفيين على إطلاق دورة تدريبية لمحررى الشئون الدينية لمدة 5 أيام فى تجديد الخطاب الدينى عن أن تتولى النقابة الإشراف على تدريب الصحفيين فى فنون الصحافة بأكاديمية الأوقاف.
 
وأكدت الوزارة، أن الدورة سوف تشمل التدريب على أدوات تجديد الخطاب الدينى وفنون الصحافة على أن ترشح النقابة المدربين ومنح المتدربين شهادة معتمدة من الجانبين.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة تعليم الكبار، لقيام أئمة الأوقاف بمحو أمية الكبار.
 
 

وزارة الاوقاف

هيئة تعليم الكبار

أئمة الاوقاف

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