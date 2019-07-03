"الأعمال المصرى الكندى": ترشيد دعم الوقود يساهم فى سد جزء من عجز الموازنة

كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، ورئيس المجلس المصرى للتعاون الدولى، إن ترشيد دعم الوقود هو جزء أساسى من برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة منذ سنوات، وهو برنامج ناجح بشهادة كل المؤسسات الدولية.

وقال رسلان لـ"اليوم السابع"، إنه على مدى السنوات الماضية واجه قطاع البترول تحديات كبيرة وأزمات طاحنة، كادت أن تعصف بمؤشرات الاقتصاد وخطط التنمية بسبب عدة عوامل منها ارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع فاتورة الاستيراد، بجانب ارتفاع فاتورة الدعم بشكل غير مقبول، وبالتالى كان من المهم بصورة تدريجية رفع الدعم مما يساهم فى سد عجز الموازنة الكبير وأيضا رفع الأعباء عن قطاع البترول.

وأشار أن الدعم كانت يذهب للجميع الأغنياء والفقراء والبعثات الأجنبية، وكل من يعيش فى مصر، وهو أمر غير موجود حتى فى الدول المتقدمة فى العالم، وبالتالى فإن ترشيد دعم الوقود هو قرار إيجابى للاقتصاد فى العالم ويساهم فى توفير موارد للموازنة العامة يمكن تخصيصها لصالح الفقراء وإصلاح التعليم والصحة والمرافق.