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اعترافات متهم بتجارة المخدرات فى المطرية: "هبطل تجارة الصنف وهمشى عدل"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:48 م
اعترافات متهم بتجارة المخدرات فى المطرية: "هبطل تجارة الصنف وهمشى عدل" مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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" هتعلم اى حاجة نافعة، وهبطل تجارة الصنف، وهربى ولادى كويس عشان ميطلعوش زى، كل اللى انا فيه سببه الفقر".. بهذه الكلمات اعترف "إيهاب، أ" 29 سنة عاطل، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى المطرية.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والأقراص المخدرة".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "إيهاب.أ" 29 سنة عاطل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 500 جرام من مخدر الاستروكس، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


مخدر الاستروكس

ضبط عاطل

تجارة المخدرات

قسم المطرية

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