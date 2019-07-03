ارتفاع حصيلة انهيار سد فى الهند إلى 11 قتيل على الأقل وفقد 13 آخرين

مومباى (رويترز)

قال مسؤول حكومى اليوم الأربعاء، إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت فى انهيار سد صغير فى غرب الهند مما أسفر عن تدمير عشرات المنازل ومقتل 11 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 13 آخرين فى عداد المفقودين.

وأصابت الأمطار الموسمية مومباى، المركز المالى الهندى، بالشلل هذه الأسبوع إذ تعطلت حركة القطارات والسيارات فى المدينة التى يقطنها 18 مليونا، كما أسفر انهيار جدران فى المدينة عن مقتل ما يزيد على 30 شخصا.

وقال مسؤول فى حكومة ولاية مهاراشترا إن انهيار سد تيوارى بمنطقة راتناجيرى الواقعة على بعد 275 كيلومترا جنوبى مومباى، أمس الثلاثاء، أسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وأضاف أنه جرى انتشال 11 جثة وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 13 قرويا آخر لكن فرص العثور عليهم أحياء ضعيفة.

وقال جيريش ماهاجان وزير الموارد المائية للصحفيين إن القرويين شكوا قبل عدة أشهر من وجود تصدعات فى السد الذى بُنى قبل 14 عاما وإنه جرى إصلاح تلك التصدعات.

وأضاف أن حكومة الولاية أمرت بإجراء تحقيق فى انهيار السد.