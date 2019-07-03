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اتفاقية تعاون بين جامعتى طنطا وليفربول

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:47 ص
اتفاقية تعاون بين جامعتى طنطا وليفربول جانب من اللقاء
الغربية - مصطفى عادل

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أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، وضع الخطوط العريضة لاتفاقية التعاون المشترك مع جامعة ليفربول الإنجليزية للبرامج المدرجة بكلية الهندسة جامعة طنطا لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.
 

وأضاف "سبع"، أن هذه الاتفاقية ستتيح لطلبة الماجستير الحصول على الدرجة من جامعتى طنطا وليفربول فى عامين وبحد أقصى ثلاث سنوات، وكذلك إتاحة ذات الفرصة لطلاب مرحلة البكالوريوس للحصول على الدرجة فى التخصصات المختلفة من جامعتى ليفربول وجامعة طنطا .
 

تأتى هذه الاتفاقية فى إطار الدعوة التى تقدم بها الدكتور أحمد الشيخ عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول لوفد جامعة طنطا، والذى ضم رئيس الجامعة الدكتور مجدى سبع والدكتور عماد عتمان نائب الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور محمود ذكى عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عطا وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.
 

وزار وفد جامعة طنطا معامل كلية الهندسة بجامعة ليفربول، للإطلاع على أحدث التجهيزات فى حضور مسئولة العلاقات الدولية بجامعة ليفربول، ورئيس قسم الحاسبات بالجامعة.


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