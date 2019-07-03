إيقاف أعمال بناء برج ورفع 10 طن مخلفات مبانى بالمنيا

المنيا - جمال محمد

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والارتقاء بمنظومة النظافة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

قال محمد سيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية، قامت بردم قواعد برج مهيأ للبناء علي مساحة 200 متر مربع بقرية دماريس، وتحرير محضر إيقاف أعمال، وإزالة بناء مخالف بالمهد علي أرض زراعية بعزبة المجيدي علي مساحة قيراط ونصف، وإزالة أخري بالمهد بعزبة أبوسويلم علي مساحة 100 متر مربع، وذلك في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح مصطفى مرسي، رئيس الوحدة المحلية للبرجاية، أنه في إطار الاهتمام بالبيئة والنظافة العامة تم رفع 10 طن مخلفات هدم و قمامة خلال حملة نظافة مكبرة بعزب صلاح الدين والجوهرجي وأبو سويلم وعاكف، وتم إزالة فورية لجميع الإشغالات بشارع تبارك بقرية صفط اللبن

وفي إطار المتابعة الميدانية للإدارات الخدمية تم المرور علي الوحدات الصحية بالبرجاية وزهرة لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات للمواطنين وانضباط الحضور والانصراف للعاملين،وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم، وتحسين الطرق برصفها وتمهيدها وإنارتها لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على الممتلكات.

كما تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير1826 محضرا تموينيا مخالفا،وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر يونيو الماضى،تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 1390 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 589 محضرا لنقص الوزن، و225 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و40 محضرا للتوقف عن التشغيل و 16 محضرا لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم و27 محضرا لعدم حيازة سجلات و 493 محاضر أخرى متنوعة،بالإضافة إلى436 محضرا فى مجال الأسواق منها 120 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعارو33 محضرا ًلعدم وجود ترخيص و45 محضرا لعدم صلاحية للمنتج و3 محاضر غش تجارى و30 محضرا للتلاعب في المقررات التموينية و4 محاضر لأسطوانات البوتاجاز و33 محضرا مخالفا للمواد البترولية و26 محضرا لأصحاب محلات الجزارة،و142 محضرا أخرا ،وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.