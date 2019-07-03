سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إيقاف أعمال بناء برج ورفع 10 طن مخلفات مبانى بالمنيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:19 م
إيقاف أعمال بناء برج ورفع 10 طن مخلفات مبانى بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - جمال محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والارتقاء بمنظومة النظافة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

قال محمد سيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية، قامت بردم قواعد برج مهيأ للبناء علي مساحة 200 متر مربع بقرية دماريس، وتحرير محضر إيقاف أعمال، وإزالة بناء مخالف بالمهد علي أرض زراعية بعزبة المجيدي علي مساحة قيراط ونصف، وإزالة أخري بالمهد بعزبة أبوسويلم علي مساحة 100 متر مربع، وذلك في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

 

وأوضح مصطفى مرسي، رئيس الوحدة المحلية للبرجاية، أنه في إطار الاهتمام بالبيئة والنظافة العامة تم رفع 10 طن مخلفات هدم و قمامة خلال حملة نظافة مكبرة بعزب صلاح الدين والجوهرجي وأبو سويلم وعاكف، وتم إزالة فورية لجميع الإشغالات بشارع تبارك بقرية صفط اللبن

 

وفي إطار المتابعة الميدانية للإدارات الخدمية تم المرور علي الوحدات الصحية بالبرجاية وزهرة لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات للمواطنين وانضباط الحضور والانصراف للعاملين،وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم، وتحسين الطرق برصفها وتمهيدها وإنارتها لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على الممتلكات.

كما تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير1826 محضرا تموينيا مخالفا،وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر يونيو الماضى،تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

 

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 1390 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 589 محضرا لنقص الوزن، و225 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و40 محضرا للتوقف عن التشغيل و 16 محضرا لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم و27 محضرا لعدم حيازة سجلات و 493 محاضر أخرى متنوعة،بالإضافة إلى436 محضرا فى مجال الأسواق منها 120 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعارو33 محضرا ًلعدم وجود ترخيص و45 محضرا لعدم صلاحية للمنتج و3 محاضر غش تجارى و30 محضرا للتلاعب في المقررات التموينية و4 محاضر لأسطوانات البوتاجاز و33 محضرا مخالفا للمواد البترولية و26 محضرا لأصحاب محلات الجزارة،و142 محضرا أخرا ،وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


اللواء قاسم حسين

محافظ المنيا

التعديات على الأراضى الزراعية

مديرية التموين بالمنيا

وزارة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة