إقليم بروكسل يطالب بغرامة قدرها 770 ألف يورو ضد شركات طيران تسبب الضوضاء

كتب: أحمد علوى

قالت سيلين فيرمو، وزيرة البيئة فى حكومة اقليم بروكسل البلجيكى،أن حكومة الإقليم طالبت الحكومة الاتحادية، بدفع غرامة تقدر بــ 770 ألف يورو ،مستحقة على شركات الطيران لتجاوزها حد التلوث الضوضائى فى شهر مايو 2018.

تم تكليف المحامى المسئول عن هذه القضية رسمياً من قبل الإقليم بالسعى إلى تحصيل الغرامات التى سيتم إيداعها فى صندوق حماية البيئة.

ويشار إلى أنه فى عامى 2016 و 2018 ، رفعت المنطقة دعوى ضد الحكومة الفيدرالية لإجبارها على إحترام مرسوم بروكسل لعام 1999 ،والذى يضع حداً للتلوث الناتج عن الضوضاء الناجمة عن الطائرات ،التى تحلق فوق المدينة وحكم القضاء لصالح بروكسل فى يوليو 2017 .