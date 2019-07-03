إصابة شخصين فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بين قريتى اهوه وباروط التابعتين لمركز بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصابين وهم سيد سعد دسوقى37 سنة، حداد، مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، أحمد سيد طه 30 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر باليد اليمنى ومقيمان بقرية اهوه التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور طارق إدريس مدير المستشفى .