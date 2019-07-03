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إحالة مدير مركز شباب أكياد دجوى بالقليوبية للتحقيق لوجود مخالفات مالية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:54 ص
إحالة مدير مركز شباب أكياد دجوى بالقليوبية للتحقيق لوجود مخالفات مالية مركز شباب أكياد دجوي
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انه تم تنظيم جولات مفاجئة ضمن المتابعات الميدانية التي تقوم بها لجان المتابعة لمراكز الشباب بالإدارات المختلفة، مشيرا إلى أنه أسفرت تلك الحملات عن إحالة مدير مركز شباب أكياد دجوي التابع لإدارة شباب طوخ للشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
 
وأضاف "الصبروط"، أنه أثبتت لجنة المتابعة بإدارة شباب طوخ أن مجلس إدارة مركز شباب أكياد دجوي، أعلن عن افتتاح اكاديمية للكاراتية، وجمع اشتراكات من أولياء الأمور بدون وجود ايصالات، وقرار مجلس ادارة، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
 
وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه يتابع الملف من أجل معرفة نتيجة التحقيقات ومعاقبة المخالف، مشيرا إلى أن المديرية تواجه أي مخالفات بقوة، ولم يتم التستر على أي فساد أو مخالفات، وذلك طبقا للسياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة.
 
 

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