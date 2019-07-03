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إحالة عدد من العاملين بمستشفيات بسيون المركزي للتحقيق لتركهم العمل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:09 م
إحالة عدد من العاملين بمستشفيات بسيون المركزي للتحقيق لتركهم العمل محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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  قام الدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة من  المتابعة للمرور علي فترة النوبتجية المسائية بمستشفيات بسيون المركزي وحميات بسيون ومكتب الصحة ورعايه  طفل  ببسيون للوقوف على سير العمل بها.

وتبين من الفحص تغيب طبيب بشرى وكاتب وممرضة  بمكتب الصحة ببسيون عن العمل، وغياب طبيب وممرضة بمستشفى  حميات بسيون، وغياب 4 اطباء بمستشفي بسيون المركزي وتم احالتهم للتحقيق.

 كما تم التحقيق مع النائب الاداري لمستشفى بسيون وذلك لعدم اتخاذه الاجراءات المنوطة به في حال غياب طبيب عن النوبتجيه، وإحالة مسئول السويتش للتحقيق لقيامه بالاتصال بالمتغيبين أثناء مرور اللجنه.

 

 


وكيل صحه الغربيه

مستشفى بسيون المركزى

مكتب صحه بسيون

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