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أوقاف الإسماعيلية تبرم بروتوكول تعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:18 م
أوقاف الإسماعيلية تبرم بروتوكول تعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم إبرام بروتوكول تعاون بين المديرية، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، فرع الإسماعيلية .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة ، إلى أن المديرية تعمل على توقيع البروتوكولات بشكل عام مع الجميع، وخاصة أن وزارة الأوقاف خدمية ودعوية، ومشاركة مع كل الهيئات، ونحن نحمل أمانة الكلمة والدعوة إلى الله، ونفتح أيدينا للجميع لخدمة الدين والوطن، فرسالتنا لا تقل عن الجيش، حيث إننا نعمل على حماية العقول وتجديد بروتوكول التعاون بين المديرية والهيئة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود المديرية في التعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة من صحة، وشباب ورياضة، وتربية وتعليم، وتضامن اجتماعى، للعمل على الإرتقاء بالعمل المؤسسي المجتمعي القائم على التنمية المستدامة لمصلحة الفرد والمجتمع.


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