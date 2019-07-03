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أمين مشروع تحدى القراءة العربى: وصلنا إلى 13 مليون مشارك

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:28 م
أمين مشروع تحدى القراءة العربى: وصلنا إلى 13 مليون مشارك تحدي القراءة العربي - أرشيفية
كتب لؤى على

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قالت منى سعيد الكندى، الأمين العام لمشروع تحدى القراءة العربى، إن المشروع يحقق نسيجا معرفيا بين الملايين من أبناء الوطن العربى، وشارك فى المشروع 13 مليون مشارك، متابعة " لا يمر موسم، إلا  ونجد طالبا من طلاب الأزهر، ويكون من العشرة المنافسين على اللقب".
 
ووجهت خلال كلمتها بفعاليات الحفل الختامي لمشروع " تحدى القراءة العربى"، لتكريم طلاب الأزهر الشريف الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، اليوم الاربعاء ،بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، رسالة لطلاب الأزهر ،قائلة، ثقوا بأنفسكم ولتكون انطلاقتكم هذه بداية لمشروعات أكبر.
 
ويشهد الحفل إعلان اسم الفائز  ببطل تحدي القراءة على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق. 
 
ويحضر الحفل  قيادات الأزهر الشريف،  وسفير دولة الامارات بالقاهرة جمعة مبارك، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية. 
 
يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة.

الازهر الشريف

مسابقة تحدى القراءة

الامارات

مصر

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