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أبو مازن يتهم كوشنر بالكذب.. ويؤكد: لن نقبل بوساطة أمريكية منفردة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:06 م
أبو مازن يتهم كوشنر بالكذب.. ويؤكد: لن نقبل بوساطة أمريكية منفردة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب محمد تهامى زكى

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صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة وذلك ردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

 

ووفقا لـRT، قال عباس، إنه ومنذ أسلو حتى اليوم لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل فلم تكن واشنطن شريكا فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت 8 أشهر دون علم الأمريكيين.

 

وأردف عباس قائلا: "أقولها للتاريخ.. حين علم الأمريكيون بأننا وقعنا اتفاقا بالأحرف الأولى، اقترحوا أن يكون على ورقه أمريكية ولم يكونوا على علم قبل ذلك".

 

وشدد أبو مازن على ضرورة أن تعترف إدارة ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرض محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار وبغير ذلك لا نقبل.

 

وبين خلال تصريحاته أن "ورشه كوشنر" فى المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، وكان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر.

 

وردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التى أدلى بها اليوم، صرح عباس قائلا: "ماذا قدموا فى المنامة حتى يتهمونا بإفشاله، إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغى العمل بها جميعا، مشددا على أنه لن يقبل بسلطة بدون سلطة.

 

وصرح كوشنر فى وقت سابق من اليوم بأن ترامب "معجب جدا" بعباس، ويسعى إلى إشراكه فى خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى الوقت المناسب، مضيفا: "أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية".

 

 

 

 

 

 


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