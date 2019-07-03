آخرهم راموس.. 10مشاهير زاروا الغردقة الفترة الأخيرة..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجذب مدينة الغردقة، عروس البحر الأحمر، عدد كبير من المشاهير والنجوم، حول العالم فى أوقات مختلفة أغلبها فى المناسبات وفصل الصيف من بين تلك المشاهير، وأكثرهم ملوك الساحرة المستديرة حول العالم، وكذلك اكبر الفنانيين والمشاهير.

ومن أهم المشاهير الذين فضلوا مدينة الغردقة عن غيرها، الفنان العالمي توم هانكس، حيث اختار إحدى الجزر البحرية الواقعة، بالقرب من مدينة الغردقة، لتصوير أحد أفلامه الشهيرة بها في عام 2014، وهي جزيرة سيول، حيث وصل على متن طائرة خاصة اإي الغردقة، قادمًا من ألمانيا، وكان بصحبة الممثل العالمي عدد من البدى جردات، ثم غادر بعد ذلك إلى الفندق المخصص لإقامته بمنطقة الجونة.

ووصف توم هانكس الغردقة، َوشواطئها فى تلك التوقيت بالساحرة، وأن طباع تلك المدينة مختلفة عن غيرها في تلك المدن السياحية.



توم هانكس بالغردقة

كما اختار نجم العالمى، محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزى، مدينة الغردقة لقضاء إجازته قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، حيث اختار منطقة الجونة لقضاء إجازته، وقام صلاح برحلة بحرية علي لنش سياحي لجزر بيوض، بصحبة أصدقاء له، حيث كان وصل للغردقة علي متن طائرة خاصة هبطت بمطار الجونة.



محمد صلاح في الغردقة

كما تصادف أثناء تواجد النجم العالمي محمد صلاح بالغردقة، تواجد النجم عماد متعب، نجم منتخب مصر السابق، وزوجتة، وابناءه فى الغردقة، وقاموا برحلة بحرية لشاطئ محمية بجزيرة الجفتون، والتقطوا صور تذكارية مع بعضهم البعض.



"صلاح ومتعب بشواطئ الغردقة"

كما أستقبلت أحد فنادق الغردقة، أيضا، نجم منتخب مصر، ونادى الأرسنال محمد الننى، حيث حدد إقامته جنوب الغردقة، وقام بالاستمتاع بشواطئ الغردقة، والقيام برحلة غطس بالقرب من أحدى الجزر، كما التقط عدة صور مع السياح والمصريبن.

النجم محمد النني بأحد فنادق الغردقة

وفضل العالمي كيلور نافاس، حارس مرمى نادى ريال مدريد الملكي، مدينة الغردقة، لقضاء إجازته السنوية، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على، حيث رافق حارس مرمى نادى ريال مدريد الإسباني أسرته، حيث بدأ زيارة لمصر بزيارة الأهرامات والمتحف المصرى، والأماكن القديمة بالقاهرة، وانطلق بعدها للغردقة.

وقام نافاس برحلة بحرية لجزيرة الجفتون وعدد من الجزر الأخرى، وأبدى إعجابة الكبير بجمال طبيعة الغردقة وجوها، وأنه لاول مرة يزورها، إلا أنه سيكرر الزيارة مرة أخرى بصحبة أصدقاءه.

نافاس حارس مرمي ريال مدريد

كما زار النجم العالمي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الملكي، مدينة الغردقة العام الماضي، لقضاء إجازته السنوية، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس حمعية مستثمرين البحر الأحمر، بهدف تنشيط وترويج السياحة بالبحر الأحمر، واستمتع كريم بنزيما، برحلتة فى مدينة الغردقة معبرا على اعجابه الشديد لما شاهده من جمال الطبيعة فى الغردقة، مؤكدا على انه سيكرر الزيارة مرة أخرى مع اسرتة.

ومارس بنزيما كرة التنس بأحد فنادق الغردقة وكذلك التمارين الرياضية، وقام برحلة بحرية وأخرى غطس لجزيرة الحفتون على لانش خاص، والتقط هناك عدة صور له وقام بنشرها بصفحتة الشخصية.

مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما

كما وصل لمدينة الغردقة، أمس، الثلاثاء، قائد نادى ريال مدريد، اللاعب راموس، لقضاء شهر عسل، بصحبة زوجتة، وأولاده، وعدد من أفراد أسرته، حيث وصل في ضيافة رجل الأعمال كامل أبو على، حيث أقام بأحد فنادقه، وقام اليوم الاربعاء راموس برحلة بحرية لأحدي الجزر البحرية بالغردقة برفقة زوجته واولاده وعدد من افراد عائلته.

راموس مع رجل الاعمال كامل ابو علي

واستضافت احد فنادق الجونة العام قبل الماضي، عارضة الأزياء العالمية كورتني كارداشيا،ن شقيقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لقضاء إجازاتها بمدينة الغردقة، وزارت كورتنى كاردشيان، خلال تواجدها بالغردقة منطقة سهل حشيش، حيث كانت بصحبة صديقها الملاكم يونس بن ديجما الجزائرى.

عارضة الأزياء العالمية كورتني كارداشيان

ومن مشاهير الفن العرب، قضت الفنانه أليسا اللبنانية إجازتها بمدينة الغردقة وتحديدا بمنطقة الجونة وقامت بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودعت معجبيها بزيارة مصر والمناطق السياحية بها.



أليسا بالغردقة

كما زار من رجال السياسة مدينة الغردقة المشاهير رئيس وزراء دولة استونيا "جوري راتاس"، لقضاء إجازته فيها، حيث كان في استقباله اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الذي أهداه هدية تذكارية فضية عبارة عن مفتاح يسمى "مفتاح الغردقة"، موجها الشكر له على إختيار المدينة لقضاء إجازته هو وأسرته بها مستطلاعا آراءه حول المدينة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزارء، خلال لقاءه مع المحافظ عن شكره، وتقديره بالترحيب، مؤكدا أنه سعيد بزيارته للغردقة، موكدا على حرصة الشديد على نقل هذه الصورة الرائعة حول إمكانيات المحافظة السياحية لشعب اسيتونيا.

المحافظ ورئيس وزراء استونيا