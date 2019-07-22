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450 صكا بقيمة 810 آلاف جنيه للأضاحى بالدقهلية حتى الآن

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:00 ص
450 صكا بقيمة 810 آلاف جنيه للأضاحى بالدقهلية حتى الآن الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن ارتفاع معدل بيع صكوك الأضاحى على مستوى المحافظة، ووصول إجمالى العدد إلى 450 صكا بقيمة 810 آلاف جنيه حتى الآن.

 وأوضح وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن المشروع قد حقق نجاحا كبيرا على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة الدقهلية بشكل خاص، على مدار ثلاثة مواسم متتالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صكوك الأضاحى بمحافظة الدقهلية وحدها خلال الموسم الرابع هذا العام المليون جنيها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بأن قيمة الصك تصل إلى 1800 جنيه، ويستطيع المُضَحى شراء الصك بإحدى طريقتين : الأولى من خلال شراء الصك بشكل مباشر من المديرية أو إحدى الإدارات أو الأئمة التابعة لها، والأخذ فى الاعتبار عدم دفع أى رسوم أو مبالغ بخلاف المعلن عنها، مشددا على ضرورة الحصول على الصك، أو عن طريق إيداع المبلغ المتصدق به أيًا كانت قيمته سواء صك أو أكثر بحساب وزارة الأوقاف بالبنوك المتفق عليها.

يذكر أن مشروع صكوك الأضاحى قد بدأ فى عام 2015، واستفاد منه حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

 


الأوقاف

صكوك الأضاحي

الأضاحي

الدقهلية

اوقاف الدقهليه

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