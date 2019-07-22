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وكيل تعليم شمال سيناء تضع خطة لسد عجز المعلمين قبل العام الدراسى

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:03 م
وكيل تعليم شمال سيناء تضع خطة لسد عجز المعلمين قبل العام الدراسى اجتماع وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، عقدت اليوم اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد، بحضور حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بالمديرية، ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية .

تضمن الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه العملية التعليمية والعمل على إيجاد الحلول لها استعدادا للعام الدراسى الجديد 2020/2019 ، ومراجعة إحصائيات المعلمين والعاملين والعمل على سد العجز بالمدارس،ومراجعة الأثاثات بالمدارس وسرعة عمل الصيانات اللازمة.

 

 


شمال سيناء

وكيل تعليم شمال سيناء

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تعليم شمال سيناء

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