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تدشين منصة للتجارة الإلكترونية في افريقيا..

وزارة الاتصالات تدرس مقترح "البريد العالمى"

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:05 م
وزارة الاتصالات تدرس مقترح "البريد العالمى" البريد المصرى
كتبت هبة السيد

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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها استقبلت أمس بشار حسين المدير العام للمكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى؛ حيث تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الخاصة بالسياسات التنظيمية للمؤسسات البريدية؛ وذلك بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وتأتى زيارة المدير العام للمكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى لمصر فى إطار استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات المنتدى الإقليمى الاستراتيجى للمنطقة العربية 2019.

وخلال اللقاء أكدت الوزارة اهتمام مصر بالتعاون الدولى والمشاركة الفعالة فى المحافل الدولية المعنية بإرساء سياسات تنظيمية لتطوير القطاع البريدي، مشيرة إلى أهمية مواكبة المؤسسات البريدية للتطورات التكنولوجية العالمية التى تهدف إلى التوسع فى أنماط الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت الوزارة خلال اللقاء الجهود التى بذلتها مصر لتعظيم الاستفادة من البريد المصرى فى تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمى فى ظل ما يحظى به من إمكانيات وانتشاره عبر 4 آلاف مكتب بريدى فى ربوع الوطن، مشيرا إلى عمليات التطوير التى تشهدها مكاتب البريد لتحويلها إلى مراكز لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية، فضلا عن المساهمة فى دعم ريادة الأعمال من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تقديم خدمات توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملاء الجهاز، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة القومية للبريد.

ومن جانبه أشاد بشار حسين بعمليات التطوير التى يشهدها البريد المصرى والتى تأتى اتساقا مع سياسات اتحاد البريد العالمى لتفعيل دور المؤسسات البريدية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال اللقاء اقترح شار حسين تدشين منصة للتجارة الألكترونية فى أفريقيا؛ حيث أبدت الوزارة ترحيبها بالمقترح؛ مؤكدا أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ هذه المنصة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد البريدى العالمى يضم 192 دولة ويمثل المنتدى الرئيسى للتعاون بين الجهات الفاعلة فى القطاع البريدى على مستوى العالم، وهو معنى بوضع قواعد لتبادل البريد الدولى وتقديم توصيات لتحفيز النمو فى أحجام البريد والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء.


وزارة الاتصالات

الهيئة القومية للبريد

الخدمات المالية

الاتحاد البريدى العالمى

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