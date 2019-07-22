مقتل 7 على الأقل وإصابة 27 فى انفجار بمقديشو

قال مسئولون طبيون، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون فى انفجار قنبلة اليوم الاثنين، خارج فندق قرب المطار الدولى فى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة مسئوليتها عن الهجوم.

وقالت نورا حسن التي تعمل ممرضة في مستشفى المدينة بمقديشو إن المستشفى استقبل سبع جثث و27 مصابا بينهم 17 في حالة خطيرة.

وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.

ويعاني الصومال الحرب الأهلية منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بدكتاتور ثم انقلبوا على بعضهم البعض