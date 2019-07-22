مطار برج العرب يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال حجاج القرعة.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

أنهت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية الاستعدادات الأخيرة لاستقبال حجاج القرعة التى تبدأ فى تسييرها اليوم وتستمر حتى نهاية شهر يوليو الجارى.

وقامت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية بتدشين خيمة لاستقبال الحجاج، وتوفير لهم كافة الخدمات قبل سفرهم، بالإضافة إلى إنهاء الجمارك الخاصة بهم ومساعدتهم حتى وصولهم إلى الأراضى المقدسة.

وقالت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية، أنه بعد الاجتماع مع كافة المسئولين لوضع خطة لاستقبال حجاج القرعة بدءا من 22 يوليو وتستمر حتى 31 يوليو الجارى، وأنه تم توفير كافة الخدمات لخدمة الحجاج، وسيكون فى استقبالهم وفد من التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية مساء اليوم بالمطار.



مطار برج العرب



مطار برج العرب