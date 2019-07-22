محافظ كفر الشيخ: اعتماد 40 مليون جنيه لتأهيل محطة مياه شرب "أبو شويتة"

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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل محطة مياه شرب "أبو شويتة" بمركز الحامول، فضلاً عن تركيب 9 بوابات على سحارة الحامول لمنع ارتداد مياه مصرف كتشنر إلى بحر تيرة لضمان جودة المياه.

وقال المحافظ فى بيان، اليوم الاثنين، إنه كلف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، بعمل المعاينة على مأخذ محطة مياه شرب "أبو شويتة" من بحر تيرة، وأخذ العينات اللازمة من المياه وتحليلها بمعامل الصحة، موضحا أن لجنة مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ توجهت على الفور للمعاينة وأخذ العينات للتأكد من خلو مياه المأخذ من أى ملوثات وضمان نقاء المياه ومطابقتها للمواصفات، استجابةً للأهالى.

وأضاف أن تقرير اللجنة أفاد بثبوت جودة المياه عند المأخذ وخلوها من أى ملوثات ومطابقتها للمواصفات.