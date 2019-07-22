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محافظ بنى سويف يصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لمواطن وطالب جامعى

الإثنين، 22 يوليه 2019 07:39 م
محافظ بنى سويف يصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لمواطن وطالب جامعى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف -أيمن لطفى

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قرر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأحد المواطنين لمساعدته فى تجاوز محنته، إثر تعرض منزله مؤخرا لحادث حريق نتج عنه تلف معظم محتوياته، موجها مسؤولى التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم لإعادة تأهيل المنزل ودعمه بالاحتياجات الأساسية للمعيشة وتحسين أوضاعه الاجتماعية .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمواطن "م. م .س" من قرية اشمنت مركز ناصر، اليوم الاثنين، معربا عن تعاطفه ومساندته له فى هذا الظرف الأليم، حيث أشار المحافظ إلى أن مكتبه مفتوح، وأنه لن يتأخر في مساندة أى مواطن يمر بمحنة طارئة، ومؤكدا على أهمية حشد كافة الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ومن جهته عبر المواطن عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية من محافظ بنى سويف وحرصه على مواساته فى أزمته، والدعم المعنوى قبل المادى الذى وجده من المحافظ وتفاعله الإيجابى مع الموقف الصعب الذى تعرض له مؤخرا.

كما قرر محافظ بنى سويف، صرف مبلغ 5 الاف جنيه مساعدة لأحد الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة فى سداد المصروفات الدراسية لكليته، نظراً لظروفه الأسرية والاجتماعية الخاصة، ومساهمة من المحافظة لمساعدته فى اجتياز مشروع تخرجه فى السنة النهائية بإحدى الكليات.

حيث استقبله المحافظ بمكتبه اليوم، واستمع منه للظروف المادية الطارئة التى تعرض لها الطالب مؤخرا وحالت دون استكمال سداد مصروفات جزء من السنة الثالثة ومصروفات السنة الرابعة.

 

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