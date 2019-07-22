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محافظ الوادى الجديد يوجه بتوفير أتوبيسات لنقل حجاج المحافظة مجانا

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:51 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بتوفير أتوبيسات لنقل حجاج المحافظة مجانا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن توفير أتوبيسات من المحافظة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الأقصر مجانا وعلى نفقة المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الأقليم بالتيسير على حجاج المحافظة .

وحددت المحافظة فى بيان لها، موعد تجمع الحجاج الراغبين فى السفر غدا الثلاثاء من أمام قاعة على حريف بمدينة الخارجة، حيث يتواجد سيارتى أتوبيس لنقل الحجاج فى تمام الساعة السابعة مساءا، حيث يتم نقل الحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام من مدينة الخارجة إلى مدينة الأقصر، وفقا لموعد السفر المحدد لهم .

 

 


حجاج الوادى الجديد

سفر الحجاج من الخارجه

اتوبيسات لنقل الحجاج بالخارجه

قاعة على حريف بالخارجه

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