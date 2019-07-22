محافظ المنيا يوجه بعدم فرض زى مدرسى جديد لتخفيف العبء عن الأهالى

المنيا - فريق المحافظات

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع مديري المدارس الرسمية والخاصة بمختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها، بعدم فرض زى مدرسي مختلف عن العام الماضى، على أن يستفيد ولي الأمر من المدة القانونية المحددة بـ3 سنوات للسماح بتغيير الزى المدرسي.

كما وجه المحافظ بعدم قصر شراء الزى على شركة أو متجر أو محل معين بذاته أو وضع مواصفات للزى تقتضى شراءه من مكان أو تاجر بعينه مما يمثل عبئا على أولياء الأمور وزيادة إضافية على كاهل الأسرة، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الدورية ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.