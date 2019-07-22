سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يوجه بعدم فرض زى مدرسى جديد لتخفيف العبء عن الأهالى

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:59 م
محافظ المنيا يوجه بعدم فرض زى مدرسى جديد لتخفيف العبء عن الأهالى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع مديري المدارس الرسمية والخاصة بمختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها، بعدم فرض زى مدرسي مختلف عن العام الماضى، على أن يستفيد ولي الأمر من المدة القانونية المحددة بـ3 سنوات للسماح بتغيير الزى المدرسي.

 

كما وجه المحافظ بعدم قصر شراء الزى على شركة أو متجر أو محل معين بذاته أو وضع مواصفات للزى تقتضى شراءه من مكان أو تاجر بعينه مما يمثل عبئا على أولياء الأمور وزيادة إضافية على كاهل الأسرة، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الدورية ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

 

 


محافظ المنيا

طلاب المنيا

العام الدراسى الجديد

مدارس المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة