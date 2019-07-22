سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يأمر بإغلاق مطعم كشرى بدون ترخيص

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:58 م
محافظ الدقهلية يأمر بإغلاق مطعم كشرى بدون ترخيص الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارا بغلق مطعم كشرى بمنية سمنود لعدم وجود ترخيص وشهادة صحية، ونقص الإشتراطات الصحية، وشدد على سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإدارى .
 
وشدد محافظ الدقهلية، على إستمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية، ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع؛ لمتابعة جودة المعروضات، والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين. 
 
جاء ذلك، بناءا على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذى أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية، بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية، وسحب 11 عينة، وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل، وتحرير محضرين بالمعاينة والضبط.
 
 

محافظه الدقهليه

اغلاق مطعم

صحه الدقهليه

وزاره الصحه

منية سمنود

مطعم كشرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة