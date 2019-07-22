محافظ الدقهلية يأمر بإغلاق مطعم كشرى بدون ترخيص

الدقهلية - سارة الباز

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارا بغلق مطعم كشرى بمنية سمنود لعدم وجود ترخيص وشهادة صحية، ونقص الإشتراطات الصحية، وشدد على سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإدارى .

وشدد محافظ الدقهلية، على إستمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية، ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع؛ لمتابعة جودة المعروضات، والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء ذلك، بناءا على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذى أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية، بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية، وسحب 11 عينة، وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل، وتحرير محضرين بالمعاينة والضبط.