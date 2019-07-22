محافظ الإسماعيلية يُشكل لجنة للمرور على الورش الحرفية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برقم 404 لسنة 2019 بتشكيل لجنة للمرور على الورش الحرفية برئاسة رؤساء الأحياء كل فى نطاقه وعضوية كل من مديري الإدارات الهندسية كل فى نطاقه ومندوب إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومندوب إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية ومندوب عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومندوب عن مرفق المياه ومندوب عن شركة القناة للكهرباء ومندوب عن مديرية القوى العاملة.

وتختص اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من محافظ الإسماعيلية، بالمرور على الطبيعة للتفتيش على الورش الحرفية المرخصة وغير المرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ودفعهم للتوجه للأحياء الثلاثة كل فى نطاق اختصاصه لحجز الورش بالمشروع الجديد وتحصيل المبالغ المطلوبة بإدارة الحسابات بديوان عام المحافظة.