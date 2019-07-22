لليوم الثانى على التوالى.. جامعة مدينة السادات تفتح أبوابها لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

المنوفية - محمود شاكر

تفقد الدكتور هانى يوسف نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب لليوم الثانى على التوالى مقر التنسيق الإلكترونى التى خصصته الجامعة لتسجيل طلاب الثانوية العامة لرغباتهم الجامعية .

وصرح يوسف، بأن الجامعة وفرت مقر مجهز بالمبنى الإدارى للجامعة بالمنطقة الرابعة والمعروفة باسم الـ 22 عمارة؛ تم تجهيزه من الناحية الفنية من أجهزة حديثة وخدمة أنترنت عالية السرعة وأماكن تراعى العوامل الجوية وإرتفاع درجات الحرارة بجانب الاهتمام بالعنصر البشرى من ذوى الخبرة لمساعدة الطلاب فى التسجيل وتقديم النصائح إذا طلب منهم ذلك .

واهتم يوسف بالتأكيد على المسئولين بمقر التنسيق الإلكترونى بالإهتمام بكافة الطلاب المتقدمين وتوفير كافة سبل الراحة أثناء تواجدهم بالمقر الخاص بالتنسيق .

وأشار يوسف إلى ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى لافتا إلى أن مكتب التنسيق يواصل عمله غدا الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وعلى جانب آخر، افتتحت جامعة المنوفية الدورة التدريبية الأولي لمراكز المعلوماتية الدوائية بالإدارة العامة للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، وذلك بهدف إنشاء مركز معلوماتي دوائي بالادارة العامة للتفتيش الصيدلي الفني، هذا إلى جانب إنشاء مراكز معلوماتية دوائية بجميع وحدات الجامعة.

وصرحت الدكتورة مني زناتي مدير إدارة التفتيش الصيدلى، أن التدريب سيستمر علي مدار شهرين متتاليين كما تم تشكيل فريق تدريب متخصص من مركز المعلوماتية الدوائية بوزارة الصحة مكون من الدكتورة هند الحسيني مدير مركز المعلوماتية الدوائية بوزارة الصحة والدكتور عماد سامي والدكتورة هبة قطب .

ويهدف مركز المعلوماتية الدوائية إلى تقديم المعلومات الخاصة بالدواء لكل مقدمي الخدمة الطبية وكذلك المرضي والطلبة والباحثين كما يشارك في لجان الدواء ويعمل علي تقليل الموارد المستهلكة في شراء الأدوية وتقليل الفاقد والراكد منها.