سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 04:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

لليوم الثانى على التوالى.. جامعة مدينة السادات تفتح أبوابها لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:29 م
لليوم الثانى على التوالى.. جامعة مدينة السادات تفتح أبوابها لطلاب تنسيق المرحلة الأولى جامعة مدينة السادات
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور هانى يوسف نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب لليوم الثانى على التوالى مقر التنسيق الإلكترونى التى خصصته الجامعة لتسجيل طلاب الثانوية العامة لرغباتهم الجامعية .

 

وصرح يوسف، بأن الجامعة وفرت مقر مجهز بالمبنى الإدارى للجامعة بالمنطقة الرابعة والمعروفة باسم الـ 22 عمارة؛ تم تجهيزه من الناحية الفنية من أجهزة حديثة وخدمة أنترنت عالية السرعة وأماكن تراعى العوامل الجوية وإرتفاع درجات الحرارة بجانب الاهتمام بالعنصر البشرى من ذوى الخبرة لمساعدة الطلاب فى التسجيل وتقديم النصائح إذا طلب منهم ذلك .

 

واهتم يوسف بالتأكيد على المسئولين بمقر التنسيق الإلكترونى بالإهتمام بكافة الطلاب المتقدمين وتوفير كافة سبل الراحة أثناء تواجدهم بالمقر الخاص بالتنسيق .

 

وأشار يوسف إلى ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى لافتا إلى أن مكتب التنسيق يواصل عمله غدا الثلاثاء إلى يوم الخميس.

 

وعلى جانب آخر، افتتحت جامعة المنوفية الدورة التدريبية الأولي لمراكز المعلوماتية الدوائية بالإدارة العامة للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، وذلك بهدف إنشاء مركز معلوماتي دوائي بالادارة العامة للتفتيش الصيدلي الفني، هذا إلى جانب إنشاء مراكز معلوماتية دوائية بجميع وحدات الجامعة.

 

وصرحت الدكتورة مني زناتي مدير إدارة التفتيش الصيدلى، أن التدريب سيستمر علي مدار شهرين متتاليين كما تم تشكيل فريق تدريب متخصص من مركز المعلوماتية الدوائية بوزارة الصحة مكون من الدكتورة هند الحسيني مدير مركز المعلوماتية الدوائية بوزارة الصحة والدكتور عماد سامي والدكتورة هبة قطب .

 

ويهدف مركز المعلوماتية الدوائية إلى تقديم المعلومات الخاصة بالدواء لكل مقدمي الخدمة الطبية وكذلك المرضي والطلبة والباحثين كما يشارك في لجان الدواء ويعمل علي تقليل الموارد المستهلكة في شراء الأدوية وتقليل الفاقد والراكد منها.


جامعة السادات

تنسيق الثانوية العامة

المرحلة الاولى للثانوية العامة

تنسيق الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة مدينة السادات يفتتح مشتل إنتاج نباتات الزينة بالجامعة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:44 م

خبراء التطوير بالتعليم العالى يزورون مركز القياس والتقويم بجامعة مدينة السادات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:48 م

البيئة تبدأ مبادرة التوعية بمنظومة المخلفات داخل جامعة مدينة السادات

الإثنين، 21 يناير 2019 06:34 م

تعاون مشترك بين نقابة صيادلة المنوفية وكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:54 م

جامعة مدينة السادات تنظم المؤتمر الدولى لتدويل الجامعات

السبت، 20 أكتوبر 2018 01:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة