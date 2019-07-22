فحص 90 شقة مفروشة و11 فندقا شعبيا بالغردقة للتأكد من إخطارات التأجير

شنت مباحث حماية الآداب العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، حملة على الشقق المفروشة للتأكد من إخطارات التأجير.

أسفرت جهود الحملة عن فحص 90 شقة مفروشة وتم ضبط 3 شقق بدون إخطار، كما وتم فحص 11 فندقا شعبيا، وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كما تم ضبط 4 محاضر مزولة نشاط سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، ومحضرين مزولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، واثنين عدم شهادة صحية، وأخرى إدارة محل بدون ترخيص.