سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 04:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب "صيدلة سوهاج" يؤدون الامتحان المعرفى النهائى

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:30 م
طلاب "صيدلة سوهاج" يؤدون الامتحان المعرفى النهائى طلاب "صيدلة سوهاج" يؤدون الامتحان المعرفى النهائى
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اليوم، أعمال سير امتحانات الاختبار المعرفي الموحد النهائي لطلاب كلية الصيدلة، مشيرا إلى انه ادي اليوم 86 طالبا من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة الامتحان المعرفى الموحد النهائي والذى ينظمه المجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة 30 جامعة حكومية وخاصة.

 

وأضاف رئيس الجامعة خلال تفقده للامتحان الذي صاحبه فيه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة، انه قد تم توفير كل الوسائل والإمكانيات المطلوبة على أكمل وجه، لدعم الطلاب وذلك للحصول على أفضل أداء خلال تأديتهم للامتحان، موضحاً ان تجربة الامتحان المعرفي شهد نجاحاً و إقبالاً من الطلاب، وخاصة بعد اجرائهم للامتحان التجريبي يوم ١٨يوليو الجاري، والذي كان بمثابة تأهيل لهم للاختبار النهائي الذي تم عقده اليوم.

 

واكد الدكتور محمود المنشاوى، عدم وجود اَي مشكلات لدي الطلاب اثناء تأديتهم للامتحان، مشيراً الي انه تم تصميمها طبقاً للمعايير الدولية، بحيث تقيس قدرات الطالب بدقة وفعالية ودون أي تدخل بشري، حيث اتسمت الأسئلة بالتنوع وملائمة الوقت المتاح للإجابة.

 

كان قد رافق رئيس الجامعة خلال تفقده أعمال سير الامتحان كل من الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية، والدكتور محمود ابو العز مدير مركز المعلومات، والدكتور صبري باسط مدير مركز نظم التقويم والامتحانات بالجامعة.


سوهاج

جامعة سوهاج

كلية الصيدلة بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة