طلاب "صيدلة سوهاج" يؤدون الامتحان المعرفى النهائى

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اليوم، أعمال سير امتحانات الاختبار المعرفي الموحد النهائي لطلاب كلية الصيدلة، مشيرا إلى انه ادي اليوم 86 طالبا من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة الامتحان المعرفى الموحد النهائي والذى ينظمه المجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة 30 جامعة حكومية وخاصة.

وأضاف رئيس الجامعة خلال تفقده للامتحان الذي صاحبه فيه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة، انه قد تم توفير كل الوسائل والإمكانيات المطلوبة على أكمل وجه، لدعم الطلاب وذلك للحصول على أفضل أداء خلال تأديتهم للامتحان، موضحاً ان تجربة الامتحان المعرفي شهد نجاحاً و إقبالاً من الطلاب، وخاصة بعد اجرائهم للامتحان التجريبي يوم ١٨يوليو الجاري، والذي كان بمثابة تأهيل لهم للاختبار النهائي الذي تم عقده اليوم.

واكد الدكتور محمود المنشاوى، عدم وجود اَي مشكلات لدي الطلاب اثناء تأديتهم للامتحان، مشيراً الي انه تم تصميمها طبقاً للمعايير الدولية، بحيث تقيس قدرات الطالب بدقة وفعالية ودون أي تدخل بشري، حيث اتسمت الأسئلة بالتنوع وملائمة الوقت المتاح للإجابة.

كان قد رافق رئيس الجامعة خلال تفقده أعمال سير الامتحان كل من الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية، والدكتور محمود ابو العز مدير مركز المعلومات، والدكتور صبري باسط مدير مركز نظم التقويم والامتحانات بالجامعة.