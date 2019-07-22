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ضبط 20 محضر تموينى خلال حملات تموينية بأسيوط

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:43 ص
ضبط 20 محضر تموينى خلال حملات تموينية بأسيوط حمله تموينية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط ، بالتنسيق مع مباحث التموين ومن خلال حملات مفاجئة على المخابز، والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين من تحرير 20 محصرتموينى.

وكانت حملة تموينية مكبرة أشرف عليها المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وبمشاركة مفتشى تموين أسيوط واستهدفت الأسواق والمخابز ومحطات البنزين، وتمكنت من تحرير 20 محضر تموينى، تنوعت ما بين مخالفات أمن وسلامة ونقص وزن، وعدم عرض أسعار ومنتجات منتهية الصلاحية للمحال التجارية ومحلات السوبر ماركت والبيع بأسعار أعلى من الأسعار المقررة وعدم إعلان أسعار لمستودعات البوتاجاز وتحررت المحاضر اللازمة وجار استكمال الإجراءات القانونية.


اسيوط

تموين اسيوط

تحرير محاضر للمخابز

منتجات منتهية الصلاحية

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