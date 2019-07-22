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ويشهد ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش..

صور.. محافظ القليوبية : انشاء جمعية لخدمة وحل مشاكل المزارعين

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:27 م
صور.. محافظ القليوبية : انشاء جمعية لخدمة وحل مشاكل المزارعين جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن قرية العمار تعد من العلامات التجارية المتميزة فى مجال زراعة وانتاج المشمش، وستسعى المحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لإعادة العمار إلى ريادتها وتصدرها السوق المحلى والدولى من خلال خريطة عمل ودراسات علمية تم تجهيزها للبدء فى تنفيذها من العام القادم مطالبا المزارعين ببذل مزيد من الجهد والاتقان فى العمل لتحقيق النجاح والتميز .

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التى نظمها محافظ القليوبية بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة بنها ومديرية الزراعة بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة، للوقوف على أسباب ومشكلات إنخفاض إنتاج المشمش وحل تلك المشكلات بطريقة علمية متخصصة من قبل أساتذة فى مجال قسم البساتين والفاكهة.

وحضر الندوة كل من الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حامد الزعبلاوى استاذ بقسم الفاكهة بكلية الزراعة.

وعبر محافظ القليوبية خلال كلمته التى ألقاها، عن سعادته بوجوه فى قرية شهيرة ومتميزة فى مجال انتاج وزراعة المشمش، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإعادة قرية العمار إلى سابق عهدها بالتعاون مع كلية الزراعة بمشتهر عن طريق الإستعانه بمجموعة من الأساتذة المتحصصين فى مجال الفاكهة لتطوير وتحديث هذه الزراعة الهامة التى يعيش عليها أكثر من 90% من أهالى القرية وذلك من خلال إدخال نظم الزراعات الحديثة وإستحداث سلالات جديدة عالية الجودة ووفيرة الإنتاج وتوفير مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة لضمان المكافحة السليمة.

وأعلن المحافظ،  أنه سيتم إنشاء جمعية تشرف عليها المحافظة لتسويق المنتج فى الموسم لتحقق التوازن فى السعر وبيع المنتج بسعر عادل يعطى هامش ربح للمزارع، وتوفير مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة وفتح منافذ بيع لتوزيعها على الفلاحين لضمان المكافحة السليمة وشن حملات لمكافحة الغش التجارى فى القرية على محلات بيع المبيدات، كما سيتم مراجعة مشروع الصرف الزراعى من قبل مديرية الرى لاحتياجه إلى صيانة ويتسبب فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وموت أشجار المشمش.

وأضاف، أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مصانع لإنتاج المواد الغذائية التى تصنع من المشمش كالمربى والعصائر وفتح معارض دائمة فى المحافظة لبيع المشمش مما يسهم فى تسويق المنتج وإيجاد هامش ربح عادل يشجع الفلاح على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والريادة المطلوبة لنجاح مشروعه.

وأكد عميد زراعة مشتهر، أن كلية الزراعة لن تدخر جهدا لتقديم أى إستشارات أو إقامة ندوات توعوية والدفع بمجموعة من أساتذة كلية الزراعة لمعاينة مزارع المشمش والتى تبلغ أكثر من 350 فدان وعمل المتابعات اللازمة للوقوف على أسباب إنخفاض إنتاجية الفدان وكيفية التغلب على العوامل والظروف الجوية.

وأضاف، أن الكلية لديها مجموعة متميزة من الأساتذة المتخصصين وسيتم عمل فرق عمل لتطوير زراعة المشمشمن خلال التوصيف الوراثى وإيجاد سلالات وشتلات جيدة لتعود العمار مرة أخرى تنافس فى السوق المحلى والدولى مطالبا المزرارعين بإتباع النصائح التى يطالب بها المختصين لضمان نجاح المنظومة، مشيرا إلى أنه فى الفترة القادمة سيتم تكثيف الزيارات الميدانية للمزارع للوقوف على المشكلات والتدخل العملى لحلها.

وألقى الدكتور حامد الزعبلاوى استاذ الفاكهة فى كلية الزراعة بمشتهر، كلمة تحدث فيها على المشاكل التى يعانى منها زراعة المشمش بالعمار وكيفية التغلب على حلها من خلال المتابعة المستمرة للأراضى المزروعة وكيفية التغلب على الظروف البيئية التى أدت الى انخفاض المحصول العام قبل الماضي.

 

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (1)

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (1)

 

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (2)
ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (2)

 

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (3)
ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (3)

 

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (4)
ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (4)

 

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (5)
ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (5)

 

ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (6)
ندوة لتطوير وتحديث زراعة المشمش (6)

 


اخبار القليوبية

مشمش العمار

كلية الزراعة جامعة بنها

زراعة القليوبية

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