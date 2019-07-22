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صور.. محافظ الغربية والفنان محمد ثروت يكرمان أوائل الثانوية العامة والأزهرية

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:26 م
صور.. محافظ الغربية والفنان محمد ثروت يكرمان أوائل الثانوية العامة والأزهرية
الغربية محمد طارق

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كرم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والفنان محمد ثروت، خلال حفل اليوم الاثنين، أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة.

وحضر الحفل، منير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب لمدينة طنطا ومحافظة القاهرة .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الفنان محمد ثروت كلمته مرحبا بالضيوف فى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، الذى اعتاد على تنظيمه كل عام لتشجيع الطلاب الأوائل فى تكملة مسيرتهم العلمية وتكريمهم .

وأضاف الفنان محمد ثروت أن العمل المجتمعى والتطوعى من ركائز الحياة الأساسية، وأنه سيظل يعمل على خدمة المواطنين والأطفال الأيتام طوال فترات حياته .

وقال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إن المحافظة تدعم العمل المجتمعى فى شتى المجالات، مؤكدا أن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة يفيدون بها أنفسهم والمجتمع.

وأضاف محافظ الغربية، أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة.

وفى نهاية الحفل قدم الفنان محمد ثروت درعا لمحافظ الغربية.

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(1)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(1)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(2)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(2)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(3)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(3)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(4)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(4)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(5)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(5)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(6)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(6)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(7)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(7)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(8)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(8)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(9)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(9)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(10)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(10)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(11)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(11)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(12)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(12)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(13)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(13)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(14)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(14)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(15)
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية-(15)

 

محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية
محافظ-الغربية-والفنان-محمد-ثروت-يكرمان-أوائل-الثانوية-العامة-والأزهرية

 


محمد ثروت

محافظ الغربية

اوائل الثانويه

الثانوية العامة

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