صور.. "متحف النيل" توثيق لتاريخ أسوان ومتنفس لأهالى المحافظة

أسوان - صلاح المسن

يعتبر متحف النيل بمدينة أسوان التابع لوزارة الرى والموارد المائية من المتاحف الهامة فى محافظة أسوان، حيث تم افتتاح المتحف أمام الزوار فى عام 2016 ويضم متحف النيل قاعات عرض وقاعات مؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء.

ويحتوى متحف النيل على مقتنيات ومعروضات تحكى تاريخ نهر النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه وبناء السد العالى وخزان أسوان وعدد كبير من المقتنيات الأثرية.

بداية يقول معتز عبد الله من رواد متحف النيل إن متحف النيل يعد منارة ثقافية فريدة من نوعها، متمنياً زيادة مقتنيات المتحف الخاصة بالنتاج الثقافى وحضارات دول وشعوب حوض النيل.

ويردف أحمد بركات من أهالى أسوان أن الأهالى أصبحوا يترددون باستمرار على متحف النيل سواء فى المناسبات أو لحضور الاحتفالات الخاصة حيث تقام حفلات أفرح وحفلات تخرج للطلاب وبرامج الأعياد مما جعل المتحف متعدد الأغراض.

ويضيف مصطفى الحسين من أهالى أسوان أن متحف النيل قادر على عرض تاريخ دول حوض النيل ومن الممكن بأن يضم مكتبة علمية كبرى للباحثين فى الدراسات الافريقية، متمنيا أن يتم تطوير العرض المتحفى وزيادة الصالات والقطع الاثرية والوثائقية المعروضة بمتحف النيل.

يذكر أن يتم الآن إنشاء المسرح المكشوف لمتحف النيل بأسوان ً والذى يقع على مساحة 1500 م2 تشمل المسرح ومنطقة اللاندسكيب المحيطة بها وذلك بتكلفة 4,6 مليون جنيه حيث يسع المسرح حوالى 2500 متفرج ومن المخطط الإنتهاء من هذه المرحلة فى نهاية أغسطس القادم لتبدأ المرحلة الثانية والتى تشمل أعمال الكهرباء واللاندسكيب.

من ناحية أخرى، أعلنت ادارة متحف النيل أنها بصدد الانتهاء من إنشاء ملعب خماسى لكرة القدم وأن ملعب الخماسى لكرة القدم سوف يتم إتاحته للجمهور لممارسة رياضة كرة القدم والترفيه، بالضافة إلى التثقيف ومعرفة حضارة وتاريخ دول حوض النيل فى متحف النيل بأسوان بيت العائلة اللإفريقية.